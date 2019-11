Einen Moment Ruhe finden

Rosendahl (lsy). Ab Sonntag (1.12.) starten in Darfeld und in Holtwick die Lebendigen Adventskalender, organisiert von den jeweiligen Kolpingsfamilien. An (fast) jedem Tag im Advent – ab dem 1. Dezember am Sonntag – sind Familien insbesondere mit kleinen Kindern eingeladen, für einige Minuten innezuhalten, gemeinsam zu singen, Vorträgen zu lauschen und sich so auf Weihnachten einzustimmen. Jeden Tag wird eine Tür oder ein Fenster an einem anderen Haus geöffnet. Familien, Gruppen oder Einzelpersonen haben dazu ein kurzes Programm vorbereitet. Welche Tür oder welches Fenster geöffnet wird, veröffentlicht unsere Zeitung an den entsprechenden Tagen unter der Rubrik „Rosendahl aktuell“. In Darfeld starten die kurzen Andachten um 18.30 Uhr, in Holtwick um 17.45 Uhr.

Von Leon Seyock