Gotteshaus erstahlt in besonderem Licht

Osterwick (heg). In einem ganz besonderen Licht erstrahlte die Kirche Ss. Fabian und Sebastian, die am Samstagabend zum besinnlichen Innehalten und Verweilen einlud. Dafür sorgte eine Lichtinstallation im Inneren der Kirche, die vom Heimatverein Osterwick in Verbindung mit Musik und Bibeltexten vorbereitet wurde, und zwar anlässlich des gemütlichen Adventsmarktes, der zum dritten Mal rund um die Osterwicker Kirche stattfand. „Da kann man bereits von Tradition sprechen“, so Pfarrer Dirk Holtmann, auf dessen freundliches Kommando hin auch die Lichterkette des großen Baumes angeschaltet wurde. Das adventliche Stelldichein ist eine Veranstaltung der Kirchhofnachbarschaft Osterwick, die damit die Adventszeit eingeläutet hat.

Von Allgemeine Zeitung