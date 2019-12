Vorfreude auf zwei Wochen voller Spaß, Spannung und Action

Rosendahl. Auf nach Rheinland-Pfalz heißt es für das Sommerferienlager St. Nikolaus Holtwick (SoFeLa) im kommenden Jahr. Zum zweiten Mal geht es in den Ort Weidenthal im Landkreis Bad Dürkheim. Schon 2017 hat die Gruppe zwei Wochen im „Otto Riethmüller Haus“ in Weidenthal verbracht. Auch im nächsten Jahr werden die Kinder und Jugendlichen vom 18. Juli bis zum 1. August dort untergebracht sein. Das Haus grenzt direkt an ein großes Waldgebiet, welches mitgenutzt werden kann. An heißen Tagen gibt es die nötige Abkühlung im Badeweiher direkt neben dem Haus. Ein Bolzplatz ist ebenfalls nicht weit. Wie in jedem Jahr wird es zusätzlich zu dem vielfältigen Programm eine Tagesfahrt in eine nahegelegene Stadt geben. Langeweile ist im SoFeLa Fehlanzeige, heißt es im Pressetext.

Von Allgemeine Zeitung