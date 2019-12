„Leinen los“: Rosendahler Firmlinge gestalten besonderen Gottesdienst

Mit Unterstützung der Eltern und der Katecheten bereiten sich in Rosendahl 88 Firmlinge auf das Sakrament vor. Dazu machten sich nun unter dem Motto „Leinen los“ die Darfelder Firmlinge im Rahmen eines Vorbereitungsnachmittages Gedanken zum Heiligen Geist. Den Abschluss des Nachmittages bildete die Vorabendmesse, an der alle Firmlinge aus Rosendahl teilnahmen. Auch die Gestaltung wurde von den Jugendlichen vorbereitet. So gab es zum Beispiel statt einer Predigt einen durch mehrere Firmlinge vorgetragenen Text mit Gedanken zur Bedeutung der nun beginnenden Adventszeit, in der die Aufmerksamkeit statt auf die festlichen, teils hektischen Äußerlichkeiten auf „das Licht, das in die Dunkelheit getragen wird“ gerichtet sein solle. Gottesdienstbesucher äußerten sich zu dieser Gestaltung im anschließendem Gespräch an der Hütte des Gemeindeausschusses St. Nikolaus Darfeld auf dem Kirchplatz durchweg positiv.

Von Allgemeine Zeitung