Die Kinder, die ihre bunten Laternen mitgebracht haben, werden plötzlich ganz still. Der Nikolaus klingelt mit einem Glöckchen und mit großen Augen schauen die Kinder den Heiligen Mann an. „Wie schön, wieder in Darfeld zu sein“, begrüßt er die zahlreichen Kinder und Eltern am Abend am Bahnhof. Unter genauer Aufsicht der Sprösslinge nehmen die beiden in der Kutsche Platz und schließen sich dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr an. Gefolgt von den Kindern macht sich der Nikolaus auf den Weg durch den Ort bis zum Sandweg. „Ich komme richtig gerne hier hin, und wisst ihr auch, warum?“, fragt der Nikolaus. „Hier werde ich immer so nett empfangen.“ Die Flötengruppe unter der Leitung von Karin Schotte bringt einige Lieder zu ihrem Besten, bei denen natürlich tatkräftig mitgesungen wird: „Denn das habe ich immer so gerne“, verrät der Nikolaus – und die Kinder singen gleich doppelt so laut. Denn schließlich kommt der Heilige Mann am Abend auch zu ihnen nach Hause – und bringt hoffentlich Schokolade mit. Viel zu tun hat er allemal: 260 Kinder und 120 Senioren besucht er am Abend, verrät Rolf van Deenen, Erster Vorsitzender des Heimatvereins Darfeld, der den Umzug organisiert. Wie der Nikolaus es schafft, so viele Kinder an einem Abend zu besuchen? Das bleibt wohl sein Geheimnis...