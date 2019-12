Auf das Publikum warten mittags (ab 14 Uhr) als auch abends (ab 20 Uhr) spannende Showacts, natürlich dürfen auch die Holtwicker Tanzgarden nicht fehlen, heißt es in der Ankündigung der KaGeHo. In dieser Session dreht sich bei den Karnevalisten alles rund um das Thema Europa . So fliegen beispielsweise die Tanzgarden und die „Rheumaboys“ durch verschiedene Länder Europas. Das kurzweilige Programm hält außerdem Zauberei, Bütt und musikalische Acts der anderen Art bereit. Das gesamte Karnevals-Team – Vorstand, Prinzenpaar, Mitglieder und Tänzerinnen – sind schon gespannt und freuen sich auf den Bütttag am 18. Januar. Die Kosten für die Karten zur Vorstellung am Mittag um 14 Uhr betragen acht Euro im Vorverkauf (zehn Euro Tageskasse), die Abendvorstellung um 20 Uhr kostet zwölf Euro im Vorverkauf (14 Euro Abendkasse). Bereits um 19.30 Uhr treten die Kindertanzgruppen im Vorprogramm auf. Stattfinden wird der Karneval wie immer im beheizten Zelt auf dem Mehrzweckplatz in Holtwick. Einen Tag vor den Büttveranstaltungen findet auch in diesem Jahr bereits das 16. Menschenkicker-Turnier im Festzelt statt. Anmelden können sich ab jetzt alle interessierten Mannschaften online auf der Homepage der Karnevalsgemeinschaft oder per Zettel an Stephan Fleige. Im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Mannschaften begrüßt werden – so soll es auch in dieser Session sein, wünschen sich die Karnevalisten. Den Pokal holte 2019 die Clique „Dynamo Tresen“ aus Holtwick. Die Startauslosung findet um 18.30 Uhr statt, Anpfiff mit Beginn des ersten Spiels ist um 19 Uhr. Die Teilnahmegebühr für die Mannschaft beträgt 25 Euro, der Eintritt für alle Schaulustigen, Anfeurer und Cheerleader ist frei. | www.kageho.de