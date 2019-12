"Die Schranken sind bei uns im Kopf"

Und das hat Karin Gottheil fast zwei Jahrzehnte mit vollem Einsatz und einer Menge Herzblut im Verein DJK Eintracht Coesfeld-VBRS getan. Von ihrer Arbeit nimmt sie nun Abschied. Aber nicht komplett, denn: „Jeder ist ein Teil des Ganzen“, sagt sie – und gibt damit das Leitbild und die Philosophie des Coesfelder Sportvereins wider.

„ Mein Wunsch ist es, nicht von Menschen mit Behinderung, sondern von Mitbürgern zu sprechen. Mein Wunsch ist es, nicht von Menschen mit Behinderung, sondern von Mitbürgern zu sprechen. “ Karin Gottheil

Mit 19 Jahren hat bei Gottheil alles angefangen. Sie war damals Geschäftsführerin im Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport (VBRS). „In einem männerdominierten Verein war es zu Beginn nicht einfach, Fuß zu fassen“, erinnert sich Karin Gottheil. Doch sich einschüchtern zu lassen kam für sie weder damals, noch heute in Frage. Den Behindertensportverein hat Gottheil maßgeblich mit aufgebaut – bis es 1996 zur Verschmelzung mit der DJK Coesfeld kam. „Das war toll. Die Menschen haben all ihre Sorgen, Zweifel und Ängste hinter sich gelassen“, sagt die Holtwickerin. „Unser Verein hat sich dadurch geöffnet“, hakt Geschäftsführerin Birgit Pütter ein, „wir wurden besonders von Karin sensibilisiert und haben unseren Blick auf Menschen mit Behinderung gerichtet.“ Das brachte den Stein ins Rollen, sagt Heinz Rengshausen, Erster Vorsitzender der DJK. So sei beispielsweise im Anschluss an die Fusion die Idee des Rehabades gekommen. „Wenn wir schon den Gedanken zur Verschmelzung mit dem Behindertensport umsetzen wollen, dann richtig“, bekräftigt er. Die Akzeptanz sei auf allen Seiten von Anfang an da gewesen. „Ein Mensch mit Behinderung darf aber nicht nur fordern. Er muss auch Pflichten erfüllen können“, verrät Karin Gottheil das Erfolgsrezept des Vereins. Für sie ist das Schönste, dass bei der DJK jeder gehört wird. „35 Jahre Einsatz im Behindertensport haben sich definitiv gelohnt“, freut sich die 55-Jährige.

Besonders die Bewegungsförderung lag ihr immer am Herzen. Sie hat früh Übungsleiterscheine gemacht, um selbst Kurse geben zu dürfen. „Bei uns ist jeder willkommen. Es wird nicht differenziert und jede Person findet Gehör“, ist Rengshausen froh über die damalige Verschmelzung. Auch im Herzsport und beim Sport mit geistig behinderten Menschen hat sich Karin Gottheil stark eingebracht. So gibt es heute 18 Kurse mit 200 Kindern, die regelmäßig Bewegungsförderung genießen. „Ihr Engagement, vor allem für Kinder, ist beeindruckend“, blickt Birgit Pütter auf den gemeinsamen Weg zurück. „Sie stand immer für den Bewegungssport. Geht nicht, gibt es bei ihr nicht“, ist sie Karin Gottheil für ihren schier unermüdlichen Einsatz dankbar. „Damals sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Ansichten und Persönlichkeiten zusammengekommen. Da musste der Erfolg einfach kommen“, so Rengshausen.

Diesen Erfolg misst der Verein daran, dass jeder das finden kann, was er braucht. Die Mitglieder reichen vom kleinen Kind bis zum Senior in betagtem Alter – ganz egal, ob mit oder ohne Behinderung. „Das spielt bei uns keine Rolle“, verdeutlicht die Geschäftsführerin.

Für die Zukunft des Vereins wünscht sich Karin Gottheil, dass weiterhin viel kommuniziert wird. „Denn die Schranken sind bei uns im Kopf. Und nur durch Gespräche und Kontakt können wir Mauern brechen.“