Grünes Licht für Umgestaltung

Üblicherweise müsse die Straße vom Baulastträger in einem „ordnungsgemäßen Zustand“ übergeben werden. Da die Gemeinde aber ohnehin eine Umgestaltung plant, konnte sich die Verwaltung mit Straßen.NRW auf eine Entschädigungszahlung einigen. Heißt: Die Gemeinde übernimmt die Straße und erhält einen finanziellen Beitrag, um die jetzigen Schäden – die ansonsten vor Übergabe ausgebessert werden müssten – selbst in die Hand zu nehmen. Die Höhe des Betrages nannte Gottheil allerdings nicht.

Dadurch, dass durch die Herabstufung zur Gemeindestraße ein Teil des Landesstraßennetzes wegbricht, werden wiederum die umliegenden Kreisstraßen 32 und 33 zu einer Landesstraße herabgestuft. Das betrifft die Strecke vom Kreisverkehr an der ehemaligen „Langen Ida“ zum nächsten Kreisel Richtung Asbeck und von dort zum Kreisverkehr in Richtung Darfeld. Auch hier konnte eine gute Einigung mit dem Kreis Coesfeld getroffen werden, erläutert Bürgermeister Gottheil weiter.

„Das kommende Jahr wollen wir nun nutzen, um unter Beteiligung von Bürgern und Politik erste Ideen zur Umgestaltung zu entwerfen“, erläutert der Bürgermeister die nächsten Schritte. Gottheil selbst habe einige Ziele vor Augen, die er im Zuge der Umgestaltung umsetzen möchte: Die schweren Lastwagen sollen raus aus dem Ort und die neuen Landesstraßen um Osterwick herum nutzen. Die Gefahrenstellen, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger, sollen verschwinden. „Ob wir beispielsweise den Gehweg auf gleicher Höhe mit der Straße bauen oder ob wir rotmarkierte Radwege anlegen, wird sich zeigen“, berichtet Gottheil von ersten Überlegungen, die aber in jedem Fall unter Einbezug der Öffentlichkeit entwickelt werden sollen.

Konkrete Informationen zu etwaigen Kosten des Umbaus und zu KAG-Beiträgen nannte Christoph Gottheil noch nicht.