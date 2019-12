Banner mit Zitat von Merkel am Rathaus

Rosendahl (lsy). Am Abend nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle am 9. Oktober erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Solidaritätskundgebung: „Wir sind froh über jede Synagoge, über jede jüdische Gemeinde und über alles jüdische Leben in unserem Land.“ Ein Banner mit diesem Zitat sowie einem blauen Judenstern ziert seit wenigen Tagen den Eingang des Rathauses. Auch am Gebäude der Bezirksregierung in Münster hängt dieses Banner – Ralf Steindorf kam so die Idee, dem Zitat auch in Rosendahl Platz zu bieten. „Latenter Antisemitismus ist überall vorhanden“, sagt Steindorf. „Wir können die damaligen Geschehnisse nicht rückgängig machen. Es ist aber unsere Aufgabe und es liegt in unserer Verantwortung, dass so etwas nie wieder passieren darf“, macht er deutlich. Foto: Leon Seyock

Von Leon Seyock