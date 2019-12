Viele "Heldentaten" für die Schule geleistet

„Das wurde doch nur aus der Taufe gehoben, um uns Lehrer alt aussehen zu lassen. Hölle!“ Damit hatte er nicht nur einmal die Lacher der Gäste auf seiner Seite. „Es war alles gegen uns. Hölle! Und die Sporthalle erschien irgendwie doch größer, als immer gedacht. Hölle!“

Im feierlichen Rahmen wurde Barkowsky nicht nur von seinen Kollegen, auch von den Bürgermeistern der Gemeinden Legden und Rosendahl sowie von der Bezirksregierung von der Sekundarschule verabschiedet. Eingeläutet wurde die Feierstunde mit einer musikalischen Einlage, es folgte eine flotte Darbietung von einigen Sechstklässlern auf Rollschuhen zum Thema „Starlight Express“.

Genauso locker wie diese Einlage der Schüler aus dem Kurs „Darstellen und Gestalten“ sei auch Schulleiter Barkowsky in seinem Amt gewesen, wie Schülersprecher Lars anmerkt: „Sie waren nie ein Leiter, der immer mit strenger Miene im Gesicht durch die Schule lief. Sie hatten immer ein Lächeln auf den Lippen“, zeigt er sich im Namen der Schülerschaft dankbar für die gemeinsamen Jahre.

Dankbarkeit – das stand gestern Mittag groß im Raum der Aula der Sekundarschule am Standort in Legden. Kristin Ebbing, Didaktische Leiterin, dankte für die konstruktive Zusammenarbeit im Kollegium. „Wir haben Ihr Vertrauen stets genossen. Sie waren als Schulleiter und Mensch sehr angenehm“, blickt sie zurück. Seine Entscheidung, von der Sekundarschule zur Bezirksregierung nach Münster zu wechseln, erhalte viel Respekt. Bürgermeister Christoph Gottheil und Friedhelm Kleweken aus Legden sowie Jochem von Schwerdtner von der Bezirksregierung schlossen sich den Worten an. Von Schwerdtner blickte außerdem zusammengefasst auf den Werdegang von Barkowsky zurück. Seitdem er 2011 an die damalige Verbundschule kam, „folgten viele Heldentaten“, berichtete von Schwerdtner. So habe Barkowsky und sein Team den Ganztag sowie den 60-Minuten-Takt eingeführt und die Schule in eine Sekundarschule verwandelt. „Auch durch schwierige Fahrwasser hast du die Schule gelenkt“, sagt er achtungsvoll.

Gerührt zeigte sich Barkowsky zum Ende der Veranstaltung. In seiner Ansprache dominierte ein Wort: „Danke“ – an alle, die seinen Werdegang an der Schule mitgeprägt haben. „Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Schule ein Ort mit einem gesunden Arbeitsklima bleibt. Es fühlt sich so an, als wäre es meine Schule.“