„Wir fühlen uns im Stich gelassen“

Bis vor etwa drei Jahren gehörte die Immobilie der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian. Es handelte sich dabei um ein heimverbundenes Wohnen, heißt: „Wir haben unsere Hilfe angeboten, haben unsere Mahlzeiten geliefert und auf Wunsch die Wäsche gewaschen“, zählt Verwaltungsleiter Jürgen Voß beispielhaft auf. „Die Wohnsituation damals war herrlich“, hakt Bewohner Friedhelm Meier ein. Vor 14 Jahren sei er von Dortmund nach Osterwick gezogen, „mit der Erwartung, bis zum Lebensende in dieser komfortablen Situation zu wohnen.“ Im März 2017 hat die Stiftung das Gebäude allerdings an Dr. Rolf Graue verkauft.

„Das Wohnen hat sich seitdem um 40 Prozent verteuert“, meint Friedhelm Meier. „Uns wurde damals versprochen, das alles so bleibt, wie es ist“, führt er weiter aus. Graue habe beim Ankauf behauptet, die Mieten würden konstant bleiben, berichtet Meier. „Das ist allerdings schon drei Jahre her. Wir tun alles, was wir für unsere Mieter tun können“, sagt Eigentümer Rolf Graue. Er informiert auf Nachfrage, dass die Mieten inzwischen um rund fünf Prozent gestiegen seien. Friedhelm Meier legt bei einem Gespräch mit unserer Redaktion ein Schreiben von der Hausverwaltung Dalhues aus Velen vom September vor, in dem Meier mitgeteilt wurde, dass die Miete zum 1. November um über 15 Prozent steigt. „Wir als Mieter sind am Limit unserer Möglichkeiten“, sagt Meier.

Ein Blick auf seine Nebenkostenabrechnung zeigt: 350 Euro sollte er für das vergangene Jahr nachzahlen. Für Hausmeisterdienste, Strom und sonstige Leistungen, die unter Nebenkosten fallen. In seinem Fall würden die Kosten für das Wohnen am Brink mittlerweile über 50 Prozent des Rentensatzes betragen, den er bezieht. Damit bleibe kaum Geld zum Leben übrig. Friedhelm Meier und vier weitere Bewohner ärgern sich darüber. „Wir fühlen uns abgezockt“, meint Meier. „Den Hausmeisterdienst habe ich seit einem Monat nicht gesehen“, sagt der 86-Jährige. Es werde nicht gefegt, im Aufzug liege immer noch Laub aus den Herbstmonaten und die Fenster an den Giebeln, die zur Straße zeigen, seien seit drei Jahren nicht geputzt und der Keller nicht gewischt worden, listet Alwine Thesing auf. Ein großes Problem sei auch, dass die Mülltonnen oft tagelang an der Straße stehen würden. Wofür sie die hohen Nebenkosten mit der Abrechnung des Hausmeisterdienstes zahlen würden, fragen sie sich.

„Der Hausmeisterdienst ist wöchentlich vor Ort“, macht Doris Dalhues vom Hausmeisterdienst auf Nachfrage deutlich. Wenn es Probleme am Gebäude gebe, sollten sich die Bewohner direkt bei der Hausverwaltung melden. Allerdings seien ihr die Hände gebunden, wenn beispielsweise Handwerker anrücken müssten. „Das dauert manchmal einige Tage.“

Auch mit der Gasversorgung ist Friedhelm Meier nicht einverstanden. „Wir werden ausgerechnet von dem teuersten Anbieter versorgt“, meint er. Er habe daraufhin selbstständig nach günstigeren Alternativen gesucht und wollte diese der Hausverwaltung vorschlagen. „Ich warte aber bis heute auf einen Rückruf“, sagt Meier. „Früher waren wir mit unserer Wohnsituation zufrieden“, ergänzt er. Heute komme aber eine Erhöhung nach der anderen. „Wir dachten, wir könnten hier in Frieden leben. Seit zwei Jahren ist es aber unfriedlich“, äußert Meier seinen und den Ärger einiger seiner Nachbarn. „Wir fühlen uns im Stich gelassen.“

„Wenn die Bewohner Probleme haben, sollen sie sich bei uns melden“, betont Doris Dalhues nochmals. Dann würde man sich umgehend kümmern. Um sich „gegenseitig besser kennenzulernen“, möchte sich die Hausverwaltung im Januar mit allen Mietern zusammensetzen. Dann könnten die Mieter auch ihre Probleme äußern, berichtet Dalhues.