Uralte Geschichte mit Leben füllen

Auch heute noch dreht sich alles um Josef und die hochschwangere Maria, die aufgrund der durch den Kaiser Augustus angeordneten Volkszählung nach Bethlehem ziehen. Das Jesuskind erwartend, werden die beiden allerdings an jedem Gasthaus abgewiesen und kommen letztlich in einem Stall mit Krippe unter. Indes erscheinen in der Nähe rastenden Hirten mit ihren Schafen die Engel, die diese zur Krippe führen.

Um diese Geschichte inszenieren zu können, haben sich über 40 Holtwicker Kinder unter der Leitung von Anke Richter und Christina Gottheil in zwei Gruppen zusammengefunden. In Osterwick sind es rund 35 Kinder, wie Pastoralreferentin Reinhildis Lösing mitteilt.

In Holtwick mit dabei ist Greta (7), die Maria verkörpert. „Im letzten Jahr habe ich schon als Ochse mitgespielt. Vorne zu stehen ist ein tolles Gefühl und Lampenfieber habe ich eigentlich gar nicht gehabt“, erzählt sie. Neele (6) spielt dagegen zum ersten Mal mit. Sie verkörpert einen Engel: „Ich bin schon etwas aufgeregt, aber meinen Text übe ich regelmäßig mit meinen Eltern.“

Am heutigen Heiligabend werden die Krippenspiele in Holtwick im Rahmen der Krippenfeier um 15 Uhr und im Rahmen der Familienmesse um 16.30 Uhr aufgeführt. „Unser Stück heißt ‚Das Geschenk des Himmels’ und wird die Weihnachtsgeschichte ein wenig mehr aus der Sicht der Engel erzählen“, verrät Christina Gottheil.

In Osterwick kann die Aufführung in der Krippenfeier für Kinder um 16 Uhr bestaunt werden – auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher der Rosendahler Messen am Heiligen Abend daher auf gesangliche und schauspielerische Einlagen freuen.

Auch in Darfeld waren zahlreiche Grundschulkinder in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, das Krippenspiel für heute einzuüben. Ihren Auftritt haben die Kinder in der Familienmesse um 16 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche.