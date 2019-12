Mit den „Rheumaboys“ auf Schiffsreise

Mit Gardemärschen und flotten Showtänzen werden am Nachmittag zunächst alle Holtwicker Tanzgarden erwartet. Im weiteren Verlauf darf natürlich nicht das Comedy-Duo „Herbert und Ewald“ fehlen. Eingeladen ist in diesem Jahr auch ein Zauberer aus dem Umkreis, der mit seiner lustig-frechen und frischen Art nicht nur zaubern, sondern das Publikum auch mit Charme und Witz um den Finger wickeln wird, verspricht die KaGeHo bereits im Vorfeld. „Außerdem dürfen wir als ganz besondere Gäste Karnevalisten aus Gescher begrüßen, die eine musikalische Nummer präsentieren“, berichtet Carina Vinkelau vom Verein. „Die Gäste können sich gefasst machen auf schrille Kostüme und typische Karnevalslieder, die die Gescheraner auf eine ganz andere Art und Weise, wie man es sonst von musikalischen Acts kennt, präsentieren werden“, macht Vinkelau Lust aufs Programm. Auch die „Rheumaboys“ sind am Start, die wieder eine Show der Extraklasse versprechen. „So viel sei verraten: Es geht in dieser Session auf Reisen mit einem Schiff“, verrät Vinkelau.

Nicht nur nachmittags, auch abends stehen große und kleine Tänzerinnen auf der Bühne und zeigen ihr Können. Auch der Zauberkünstler Endrik Thier wird noch einmal begrüßt, der seine Show an das Publikum anpasst und die Gäste ein zweites Mal verzaubert. „Mit trockenem Humor kommt außerdem ein Karnevalist aus Goxel zu uns und hält seine neue Bütt bei uns im Abendprogramm. Da wird kein Auge trocken bleiben“, berichtet Carina Vinkelau weiter. Richtig das Zelt einheizen mit weltbekannten Liedern und fetzigen Songs wird auch noch einmal die Truppe aus Gescher. Das gesamte Karnevals-Team – Vorstand, Prinzenpaar Tresor I. und Nicole III., Mitglieder und Tänzer – freuen sich auf den 18. Januar, heißt es vom Karnevalsverein.

Das Programm mittags und auch abends ist sehr abwechslungsreich und kurzweilig und lädt zum gemeinsamen Feiern ein. Eintrittskarten gibt es an den Banken in Holtwick oder an der Abend- und Tageskasse. Im Vorverkauf kosten die Karten für mittags acht Euro, für den Abend zwölf Euro; an der Abend- und Tageskasse jeweils zwei Euro mehr.

Stattfinden wird der Karneval wie immer im beheizten Zelt auf dem Mehrzweckplatz in Holtwick. Schon einen Tag vorher (17. 1.) steigt im Zelt das traditionelle Menschenkicker-Turnier. Anmelden können sich dazu alle interessierten Mannschaften auf der Internetseite des Vereins. Die Startauslosung findet um 18.30 Uhr statt, Anpfiff für das erste Duell ist um 19 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Mannschaft. Für alle Schaulustigen, Anfeurer und Cheerleader ist der Eintritt frei.

| www.kageho.de