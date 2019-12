Am grünen Haus Europa bauen

Im Mittelpunkt steht ohnehin das 50. Jubiläum des Vereins, das über Christi Himmelfahrt (21. bis 24. Mai) in Rosendahl gefeiert wird. Die deutsch-französische Begegnung trägt den Titel „Wir bauen am grünen Haus Europa“. Dazu seien zahlreiche Ideen in der Schwebe, die jetzt konkretisiert werden sollen.

Nach Anreise der Franzosen am Donnerstag soll es einen Empfang mit kleinen Überraschungen am Rathaus geben. „Freitags ist dann ein Sternmarsch zum Rosendahler Kreuz geplant“, informiert Klein. Symbolisch soll so das Kriegsende vor 75 Jahren deutlich werden: „Wir stellen uns vor, dass wir getrennt loslaufen und unsere Freunde dann in Netter treffen“, berichtet die Vorsitzende. Am Ziel angekommen wird abends eine Heilige Messe von Pfarrer Dirk Holtmann gehalten. Der Freitag soll im Zeichen der Projekte und Workshops stehen. Zentraler Ort wird ebenfalls das Rosendahler Kreuz sein, in Gruppen arbeiten die Teilnehmer des Austauschs an Umweltprojekten. Dazu sucht sich der Partnerschaftsverein verschiedene Kooperationspartner, etwa der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) für eine Radtour oder das Biologische Zentrum in Lüdinghausen für einen Besuch. „In jedem Fall soll der Tag so CO2-neutral wie möglich ablaufen“, kommt Monika Klein auf das Ganzjahresmotto zurück. So sollen die Teilnehmer beispielsweise selbst ihr Besteck mitbringen oder zu Fuß beziehungsweise mit dem Rad zum Rosendahler Kreuz kommen. Am Freitagabend findet der traditionelle deutsch-französische Freundschaftsabend mit gutem Essen und anschließender Party mit DJ statt. Geplant ist an diesem Abend auch ein Auftritt eines „Rosendahler Projektchores“, der in den kommenden Tagen ins Leben gerufen werden soll.

„Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins kam uns beim Liederabend im Rathaus im Februar die Idee, in Rosendahl einen Chanson-Abend zu veranstalten“, sagt Monika Klein freudig. Mit der renommierten Sängerin Esther Hock aus Mainz wurde eine bekannte Sopranistin gefunden. Ein Projektchor soll für das Lokalkolorit sorgen. Der Chanson-Abend findet am 9. und 10. Mai statt (siehe Infobox), und auch bei dem Freundschaftsabend soll der Chor auftreten. Andrea Stroot übernimmt die musikalische Leitung des Chores, zu dem sich Interessierte ab dem 2. Januar unter andrea.markus.stroot@t-online.de anmelden können. Geprobt wird ab dem 26. März jeweils donnerstags um 19.30 Uhr im Pfarrheim Holtwick. Weitere Infos gibt es bei Andrea Stroot.

Am Samstag der Begegnungswoche bietet der Verein zwei Ausflüge an; in Borken kann am Pröbstingsee geklettert, gepaddelt oder Bogenschießen ausprobiert werden. Familien können sich auch einem Ausflug zum Schloss Harkotten, nördlich von Warendorf, anschließen. „Die Familien können den Tag natürlich auch selbst gestalten“, sagt Monika Klein – bevor es für die Gäste am Sonntagmorgen wieder nach Frankreich geht.

Neben der Begegnung fährt im April eine Jugenddelegation für eine Woche nach Frankreich. Schwerpunkt soll das Thema Biodiversität werden, für zwei Tage geht es außerdem nach Paris. Auch einen offenen Abend zum Thema Umwelt- und Klimaschutz bietet der Partnerschaftsverein gemeinsam mit der Osterwicker Landjugend am 5. März an. „Wir thematisieren, woher eigentlich die Kleidung kommt, wie die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken sind oder welche Arbeitsbedingungen in asiatischen Ländern herrschen“, kündigt Klein an.

Ein Bewusstsein für die Umwelt und den Klimaschutz soll so geschaffen werden – um gemeinsam am grünen Haus Europa zu bauen.