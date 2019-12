Darfeld. Wohin mit den Weihnachtsbäumen? Rund zwei Wochen nach dem Fest fliegen diese oft aus den Häusern. Am Samstag (11. 1.) ab 9 Uhr werden die Tannenbäume in Darfeld von der Landjugend eingesammelt. Die Jugendlichen weisen darauf hin, dass Spenden persönlich an den Haustüren eingesammelt und im Anschluss an die Abhol-Aktion an den Offenen Ganztag der Darfeld Grundschule überreicht werden.

Von Allgemeine Zeitung