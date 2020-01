In schöne Erlebnismomente eintauchen

Wunsch vieler Senioren in der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian geht in Erfüllung

Osterwick. Noch einmal die Hochzeit des eigenen Enkels nacherleben, digital durch das Fotoalbum blättern und lang vermisste Erlebnismomente noch einmal erleben: Die Räume in der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian können ab sofort in ein ganz neues Leben gehüllt werden. Denn mit Hilfe des Projektors „Qwiek.up“ kann jeder Raum in wenigen Minuten in einen Erlebnis- oder Snoezelraum verwandelt werden. „Gerade für Senioren, welche das Haus oder Bett nicht mehr verlassen können, werden so viele Erlebnisse wieder Teil des Lebens“, erklärt Thomas Süthold, Vorsitzender des Fördervereins „lebenswertes Leben – würdevolles Alter“. Mit dem Projektor für alle Sinne hat der Förderverein den Bewohnern der Stiftung das Ergebnis eines lang ersehnten Wunsches überreicht, so die Mitteilung.