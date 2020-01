Zartes Wesen schmeichelt tötende Hand

Ulrike Bliefert, geboren im September 1951 in Düsseldorf, wohnt heute in Mecklenburg-Vorpommern und ist als Schauspielerin und Autorin tätig. Nach ihrem Abitur studierte sie unter anderem Theaterwissenschaft in Köln und nahm parallel dazu Schauspielunterricht. Seitdem wirkte sie an zahlreichen Produktionen mit. Der Durchbruch gelang ihr Ende der 70er-Jahre mit der Rolle der Maximiliane in den Literaturverfilmungen von Christine Brückners Romanen „Jauche und Levkojen“ und „Nirgendwo ist Poenichen“. Sie wirkte bis heute in mehr als 40 Hauptrollen in Fernseh- und Kinofilmen und TV-Serien mit. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist sie seit 1988 als Drehbuchautorin tätig. Seit 2007 hat sie zudem verschiedene Krimis, Jugendbücher und Thriller veröffentlicht, unter anderem „Die Samariterin“.