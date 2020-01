Zu zweit auf neuer Schaukel schwingen

Holtwick. Gemütlich sitzt Fred auf der schwarzen Schaukel und schwingt langsam hin und her. Das Besondere an diesem Spielgerät: Mutter Christine Sicking kann gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn auf dieser Schaukel Platz nehmen. „So etwas gab es vorher auf den Spielplätzen in Rosendahl nicht“, bemerkte Sicking vor einiger Zeit. Da die Plätze aber häufig von Familien mit kleinen Kindern genutzt werden, „haben wir von den Erlösen unserer Kleidermärkte in Holtwick einen Betrag zusammengespart und sind mit unserem Wunsch einer neuen Schaukel an die Gemeinde herangetreten“, berichtet die Mitorganisatorin des Kleidermarktes.

Von Leon Seyock