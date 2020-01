Dynamo Tresen verteidigt Titel erfolgreich

Menschenkicker-Turnier im Festzelt am Abend vor dem Bütttag

Holtwick (tdr). 17 Mannschaften waren zum Menschenkickerturnier der KaGeHo am Freitagabend in den Ring gestiegen: Ganz oben auf dem Treppchen konnte am Ende allerdings nur einer stehen – Sieger wurden erneut die Titelverteidiger „Dynamo Tresen“, die wie im vergangenen Jahr wieder mit ihren Kontrahenten, den Nachbarn vom Eihook, im Finale gestanden hatten. Platz drei belegten die „KüMMMerlinge“.