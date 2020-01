Dynamo Tresen verteidigt Titel erfolgreich

Holtwick. 17 Mannschaften waren zum Menschenkickerturnier der KaGeHo am Freitagabend in den Ring gestiegen: Ganz oben auf dem Treppchen konnte am Ende allerdings nur einer stehen – Sieger wurden erneut die Titelverteidiger „Dynamo Tresen“, die wie im vergangenen Jahr wieder mit ihren Kontrahenten, den Nachbarn vom Eihook, im Finale gestanden hatten. Platz drei belegten die „KüMMMerlinge“.

Von Tom-David Rademacher