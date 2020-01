Horst Schlämmer reißt den Tresor auf

Prinz Tresor I. Simba und Prinzessin Nicole III. Albers freuen sich unter all den Jecken und ihrem Elferrat über ein wunderbares Publikum, das sich zum Feiern nicht zu schade ist: „Wir lassen’s krachen, bis die Wände beben, drum lasst uns alle unsere Gläser heben“, ruft Nicole III. bei der Prinzenrede. Wie es zu der Regentschaft gekommen war, klärt sie dann auch direkt auf: „So charmant, wie Tresor war, stellte er mir den Antrag vor’m Pissoir.“ Und weiter: „Wir sind ja beide nicht von hier: Nicole kam aus Legden – und ich ohne Papier“, lacht Prinz Tresor I. selbstironisch, während das Zelt vor Lachen nach Luft ringt.

Nicht fehlen darf bei der großen Sause natürlich die dreistufigen Raketen: „Klatschen, stampfen, jubeln!“, leitet Sitzungspräsident Dirk Musholt die Narren an, die den Boden des beheizten Festzeltes am Samstagabend gehörig zum Wackeln bringen.

Zauberkünstler Endrik Thier aus Ahaus lässt die Karnevalisten staunen: Neben Tricks mit einem verzauberten Seil, einem verhexten Kartenspiel und missglückten Geldvermehrungen kommt er nicht umhin, der Lieblichkeit von Prinz Tresor I. mit einer Guillotine fast die Hand abzuhacken. Schlussendlich muss dann aber doch noch eine Gurke dran glauben. „Ich verrate ihnen, wie ich das gemacht habe – da war ein Trick dabei“, erklärt Thier im Anschluss vielsagend.

Dass neben der Zauberkunst auch Comedy sein Metier ist, beweist Thier mit seinem mitgebrachten Westmünsterländer Kriechwaschbär und Ballonkunst und zaubert seiner Assistentin Sabrina aus dem Publikum kurzerhand einen Hund. Auch Host Schlämmer alias Ulrich Bärenfänger bringt den Saal zum Toben: „Die Carina hatte mich gebeten, ihr bei ‘nem Banküberfall zu helfen – sie wollte den Tresor aufreißen“, erklärte Horst Schlämmer mit Blick zum Prinzen. „KaGeHo – sowas wie euch gibt’s nicht bei eBay“, besingt er die Jecken wie auch seine „Gisela“, die er im Publikum gefunden hatte, kurz darauf.

Nachdem die Gäste des Gescherer Karnevals mit einer musikalischen Sockenshow und Greta Thunberg bei einer Parodie von Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“ beeindruckt hatten, setzen die „Rheumaboys“ einen oben drauf, bevor die Jecken der KaGeHo ihre Gäste mit einem dreifach kräftigen „KaGeHo – Helau!“ in die Aftershowparty entlassen.

