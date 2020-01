Kinder feiern den Namenstag ihres Schulpatrons

In gemütlicher Runde bissen gestern alle Schüler der Sebastian-Grundschule in Osterwick in ihre Brötchen. Der Unterricht rückte in den Hintergrund, dafür war der Schultag neben einem gemeinsamen Frühstück von jeder Menge Spiel und Spaß bestimmt. Grund dafür war der Sebastianstag – der Namenstag des Patrons der Grundschule – den auch die Schüler in jedem Jahr neben dem Patronatsfest feiern. „Der Förderverein hat für das Frühstück die Brötchen gespendet“, teilte Silke Döking (hinten) vom Verein mit. Mit selbst mitgebrachtem Aufschnitt und verschiedenen Gesellschaftsspielen genoss die Schulgemeinde gestern das bunte Treiben im Schulgebäude. Auch das Toben auf dem Schulhof durfte natürlich nicht zu kurz kommen. Foto: Leon Seyock

Von Allgemeine Zeitung