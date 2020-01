Durch Darfelder Landjugend neues Spielgerät anschaffen

Ein neues Spielgerät möchte die OGS Darfeld für das Außengelände der Grundschule anschaffen. Denn Nadine Bücker, Sophie Reers und Freya Gövert von der Darfelder Landjugend haben jetzt an Marlies Bertels und Nele Schröer von der OGS eine Spende in Höhe von 400 Euro übergeben. Das Geld ist bei der Tannenbaum-Aktion zusammengekommen, die die Landjugend vor kurzem durchgeführt hat. Ihr Dank galt allen Darfeldern für die großzügigen Spenden, heißt es in der Pressemitteilung.

Von Allgemeine Zeitung