Rosendahl. „Schlaf ist eine Königsdisziplin, die Krönung der Entspannung“, das betonte Christel Büning schon recht früh an diesem Abend. Gut 25 Frauen informierten sich jetzt im Rosendahler Rathaus im Rahmen der Veranstaltungsreihe „wegfinderin“ – ein Angebot des Kreises Coesfeld in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten vor Ort – zum Thema „Schlafen Sie gut! Endlich wieder erholt in den Tag starten.“ Denn, so Büning: „Schlaf ist keine Zeitverschwendung.“ Während des Schlafes werden Stoffwechselprodukte abgebaut, Erlebnisse verarbeitet und die Abwehrkräfte gestärkt. Daher sei ein guter und gesunder Schlaf so immens wichtig, um die Aufgaben des Alltags zu bewältigen. Aber nicht immer könne man gut schlafen; viel Stress und mangelnde Entspannung im Laufe des Tages könnten zu Schlafproblemen führen. Daher sei es gut, sich mit dem eigenen Schlaf positiv auseinanderzusetzen. Allerdings, das betonte Büning: „Schlaf verträgt keinen Druck.“ Was helfen kann, schilderte sie im Verlauf des Vortrages und am Ende konnten die Teilnehmerinnen viele nützliche Tipps mitnehmen.

Von Martina Hegemann