Entstehen sollen an dieser Stelle zwei große Häuser mit insgesamt 21 Wohnungen. Damit die Hinterlandbebauung erschlossen werden kann, soll laut der Investoren Eheleute Hessling aus Darfeld und Eheleute Hüsing aus Ahaus eine Straße zwischen dem Darfelder Markt und der Bachstraße angelegt werden. „Das ist allerdings keine öffentliche Straße, sondern ein Privatweg, der nur zur Erschließung dient“, machen die Investoren des Bauträgers AE5 GmbH mit Sitz in Ahaus deutlich.

Die Baugenehmigung liege seit Dezember vor, man wollte aber witterungsbedingt mit dem Baustart warten. Zudem wollte man „den Dorfkern zur Weihnachtszeit nicht auf links drehen“, teilen die Bauherren mit. Am Montag sollen nun die ersten Erdarbeiten auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück beginnen.

Zwei Gebäudekomplexe mit zwölf beziehungsweise neun barrierefreien Eigentumswohnungen sollen „mit einer gehobenen Ausstattung“ errichtet werden. Dazu zählen laut Investor beispielsweise Kellerräume, ein Fahrstuhl und die Möglichkeit der Außennutzung durch einen Garten oder einen Balkon. Bis September soll das erste Gebäude bezugsfertig sein, das zweite soll einige Monate später folgen. Optisch sollen sich die Komplexe nach den Planungen des Architekturbüros Ingrid Welberg aus Ahaus in das Dorfbild von Darfeld einfügen.

Besonderen Wert legen die Bauträger darauf, dass nach Fertigstellung der Arbeiten Jung und Alt gemeinsam unter einem Dach wohnen können. „Die 45 bis 85 Quadratmeter großen Wohnungen sind auch für kleine Familien geeignet“, betonen die Bauherren. Geht es nach ihnen, sollen die Bewohner in einer Gemeinschaft leben, in der jeder jeden unterstützt: Während ein älterer Mitbewohner beispielsweise nicht mehr gut zu Fuß ist, könnte er auf das Kind einer jungen Mutter aufpassen, während sie für beide den Einkauf erledigt. Anwärter für die ersten Wohnungen gebe es bereits, weitere Interessenten für die Eigentumswohnungen können sich melden bei Bernhard Daldrup von der LVM-Versicherung Stephan Möller in Darfeld, Tel. 02545/409.

Und eine weitere Idee möchten die Investoren noch in diesem Jahr in Angriff nehmen: Vom Darfelder Markt aus gesehen soll das Gebäude, das rechts an die Fläche angrenzt und wo früher die Pizzeria ansässig war, abgerissen werden. Dort soll ein neues Gebäude errichtet werden, in dem sich Büros und Geschäftsräume ansiedeln könnten, auch ein Café erwägen die Investoren.

„Hinter dem Konzept und dem Bauvorhaben steckt der Hintergedanke, den Dorfkern aufzuwerten und neu zu gestalten“, so die Bauherren. Drei Jahre lang hätten sie an dem Projekt gearbeitet – bis der Startschuss nun in den kommenden Tagen fällt.