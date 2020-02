Bezirke für die Wahlen angepasst

Heißt konkret: Nach dem Stichtag vom 30. April 2019 beträgt die Einwohnerzahl für Rosendahl 10 693. Aufgeteilt in 13 Wahlbezirke ergibt das einen Durchschnittswert von 823 Einwohnern pro Bezirk. Nach der 15-Prozent-Klausel muss die Einwohnerzahl pro Wahlbezirk demnach zwischen 699 und 947 liegen. Dadurch musste die Gemeinde Rosendahl die Bezirke anpassen – und einige Wähler müssen ein anderes Wahllokal aufsuchen. „Zwar sollen ländliche Gegebenheiten gewahrt bleiben. Wenn der Wert von 15 Prozent allerdings über- oder unterschritten wird, kann die Wahl angefochten werden“, sagt Martin Stauvermann von der Gemeinde. Um dem vorzubeugen, wurden die Bezirke so geändert, dass die maximale Abweichung nun im Höchstfall zwölf Prozent beträgt. So soll gesichert werden, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat.

Die erneute Einteilung der Wahlbezirke wurde in der jüngsten Sitzung des Wahlausschusses vielfach diskutiert, teilt Stauvermann im Anschluss mit. Nachdem der alte Beschluss aufgehoben wurde, haben die Ausschussmitglieder dem neu vorgelegten Beschluss mehrheitlich zugestimmt.

Die Änderungen betreffen zum einen die Anlieger des Außenbereichs Schöppinger Straße, Weersche, Ludgerusweg, Klosterweg und Baumberger Straße. Die Wähler müssen zum Kreuzchen setzen nicht mehr in das Wahllokal in Osterwick, sondern wurden nun in die Darfelder Wahlbezirke verlegt. Zweitens sind auch die Anwohner auf der Horst von der Umlegung betroffen. „Der Wahlbezirk neun war zu groß, deswegen haben wir die Bauerschaft in den Bezirk sieben nach Höven verlegt“, informiert Stauvermann weiter. Auch innerhalb von Darfeld und Osterwick kommt es zu leichten Verschiebungen der Bezirksgrenzen. Holtwick ist davon nicht betroffen, dort bleiben die Wahlbezirke bestehen.

Stauvermann betont, dass alle Wähler nur in dem auf der Wahlbenachrichtigungskarte angegebenen Lokal wählen dürfen. Die Wähler, die nun ein anderes Wahllokal als das bekannte aufsuchen müssen, sollen im Vorfeld der Wahlen auf die Änderung explizit aufmerksam gemacht werden.

Als Wahlleiterin bei der anstehenden Bürgermeister-, Kommunal- und Kreistagswahl fungiert Dorothea Roters. Da der amtierende Bürgermeister Christoph Gottheil erneut kandidiert, wurde das Amt des Wahlleiters auf die allgemeine Vertreterin übertragen.

Ein besonderes Augenmerk wollen die Verantwortlichen auf die Briefwahl legen. „Diese wird immer beliebter. Deshalb wollen wir uns stärker mit Briefwahl-Unterlagen eindecken als bei vorherigen Wahlen“, kündigt Dorothea Roters an.

Eine Verschiebung soll es auch bei der Kreiswahlgebietsabgrenzung geben. Der Kreis Coesfeld ist in 27 Wahlbezirke einzuteilen; durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom Dezember soll sich nun eine Grenze innerhalb Osterwicks verschieben, damit auch dort die 15-Prozent-Klausel eingehalten wird. Der Wahlausschuss hat diese Empfehlung einstimmig an den Kreiswahlausschuss gegeben.