Kein Unterricht an der Sekundarschule

Rosendahl. Orkantief Sabine hat Auswirkungen auf den Schulbetrieb: Auch an der Sekundarschule Legden Rosendahl fällt der Unterricht am Montag aus. Das hat Bürgermeister Christoph Gottheil in Abstimmung mit der kommissarischen Schulleiterin Karin Emming entschieden. Wichtig: Für Kinder, die dennoch zur Schule kommen, soll eine Betreuung gewährleistet sein. Auch an den drei Rosendahler Grundschulen findet heute kein Unterricht statt.

Von Allgemeine Zeitung