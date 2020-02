Dazu können ab heute Karten im Vorverkauf beim Instrumentenservice Vollmer und in der Gaststätte Vörding in Holtwick, in allen Rosendahler Filialen der Sparkasse Westmünsterland und bei der Holtwicker Niederlassung der VR-Bank Westmünsterland zum Preis von zehn Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten die Eintrittskarten zwölf Euro.

Freuen darf sich das Publikum auf musikalische Beiträge der Jugendkapelle – zum Beispiel aus Harry Potter – unter der Leitung von Clara Lefering. Auch die Stammkapelle, geleitet von Hendrik Vollmer, beeindruckt sowohl mit traditionellen Stücken, beispielsweise aus „Im weißen Rößl“, als auch mit modernen Lindenberg-Songs aus dem bekannten Musical „Hinter’m Horizont“.

„Seit Herbst vergangenen Jahres sind wir in die Proben vertieft“, verrät Schriftführerin Christin Nowak. „Einen Intensivprobentag haben wir bereits im Januar einrichten können. Ende des Monats folgt dann noch ein weiteres Proben-Wochenende und auch für die Jugendkapelle sind intensive Zusatzproben geplant. Wir freuen uns also auf ein volles Haus.“

Für viele der Musiker ist dies das erste Mal auf der großen Bühne, zumal in jüngerer Vergangenheit viele D1- und D2-Prüfungen abgelegt wurden. „Selbstverständlich sind bei uns neue Musiker und Personen, die gerne ein Instrument erlernen möchten, immer willkommen“, so Nowak. Interessenten können sich jederzeit per Mail an info@musikkapelle-holtwick.de informieren.