Schmeinck weilt weiterhin in Holtwick

Holtwick (lsy). Im Herbst des vergangenen Jahres wurde Hans Schmeinck mit öffentlicher Mitteilung im Amtsblatt des Bistums Münster von seinem Amt als Pastor entpflichtet. „Ich wohne aber nach wie vor in Rosendahl“, teilte Hans Schmeinck auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Wie auch Dirk Holtmann als Leitender Pfarrer berichtete, warte er nun auf eine neue Arbeitsstelle in einer anderen Gemeinde. Eingesetzt in den hiesigen Gottesdiensten als Zelebrant oder Prediger ist er seit der Amtsentpflichtung nicht mehr.