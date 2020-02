Gedankenspiel mit der Dreizügigkeit

„Unser Anstreben ist es allerdings, die Dreizügigkeit dauerhaft zu erreichen“, zeigt sich Gottheil optimistisch. Der Wunsch sei es, dieses Vorhaben schon zum Schuljahr 2020/21 umzusetzen. Deshalb hoffen die Schulträger und die Leitung noch auf einige Nachzügler – denn eine Dreizügigkeit sei erst dann möglich, wenn eine Schule 60 Neuanmeldungen erhalten habe. Nichtsdestotrotz wollen die Verantwortlichen in naher Zukunft das Gespräch mit der Bezirksregierung suchen, ob eine Dreizügigkeit auch dann möglich ist, wenn die Anmeldungen an der Zahl 60 kratzen. „Pädagogisch wäre es in jedem Fall sinnvoll“, so Emming.

Nicht nur die weiter gestiegenen Anmeldezahlen, sondern auch die Durchmischung der Schüler sorge für Euphorie, wie Karin Emming berichtet. So hätten etwa jeweils ein Drittel der Schüler eine Hauptschul-, eine Realschul- und eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung. „So eine gute Durchmischung hatten wir noch nie. Wir freuen uns jetzt, gemeinsam mit den Schülern ihre eigenen Wege zu gehen und ihre Entwicklung zu verfolgen“, so die kommissarische Schulleiterin.

Ganz einfach war die Situation zu Beginn dieses Schuljahres gewiss nicht. Nachdem Axel Barkowsky und Ingrid Schulze Langenhorst als gemeinsame Leitung die Schule im Sommer innerhalb weniger Wochen verlassen haben, übernahm ein mehrköpfiges Team die Angelegenheiten der Schulleitung – bis Karin Emming im Dezember als stellvertretende Schulleiterin an die Sekundarschule kam. Seitdem übernimmt sie kommissarisch die Leitung. „Das Team hat zwischenmenschlich eine Menge geleistet“, erklärt Bürgermeister Gottheil die trotzdem steigenden Anmeldezahlen. „Es gab schnell wieder Licht am Ende des Tunnels“, ergänzt er. Die „geordnete Leitung“ sei bei den Eltern schnell angekommen, „und die Maßnahmen haben ein Stück weit gefruchtet.“ So sei der Tag der offenen Tür gut besucht gewesen, die Sekundarschule biete für die Viertklässler „Schnupperunterricht“ an und präsentiere sich in den Grundschulen. Das sorge dafür, dass die Form der Sekundarschule bei den Eltern immer mehr Zustimmung finde.

Ein klares Ziel haben die Schulträger und die Schulleitung jetzt vor Augen: „Wir möchten diesen Verstetigungszweig möglichst lange fortführen“, so Gottheil.