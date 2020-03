Welchen Preis verdient die Mode?

Der Partnerschaftsverein widmet sich in Kooperation mit der Landjugend Osterwick am Donnerstagabend (5. 3.) diesem Thema. „Der wahre Preis der Mode geht alle etwas an“, sagt Monika Klein, Vorsitzende des Vereins. Besonders junge Menschen möchte der Verein mit der Veranstaltung ansprechen. „Denn es sind vor allem Jugendliche, die sich mit Mode beschäftigen.“ Der Verein möchte nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die jungen Menschen einreden, „vielmehr möchten wir das Bewusstsein schärfen. Damit können die Jugendliche ihren eigenen Modekonsum überdenken“, so Klein.

An dem Abend soll auch thematisiert werden, was jeder Einzelne tun kann, um beispielsweise nachhaltiger einzukaufen oder wie die oft schlechten Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern verbessert werden können. Dazu wird zu Beginn die etwa halbstündige Dokumentation „The True Cost“ von Regisseur Andrew Morgan gezeigt. Er erforscht die Zusammenhänge von Mode und Textilindustrie, die einen weitreichenden Einfluss auf das Leben von Menschen rund um den Globus haben, heißt es in der Filmbeschreibung. Dazu spricht er mit einflussreichen Modegrößen und besucht Laufstege, auf denen Models die neueste „Haute Couture“ präsentieren. Darüber hinaus reist Morgan in seiner Doku aber auch in die Slums armer Länder. „Anschließend möchten wir mit den Jugendlichen darüber ins Gespräch kommen“, so Klein. Dazu wird Referentin Marijke Mulder von Femnet aus Bonn zugegen sein. Femnet setzt sich mit politischem Engagement, Bildungs- und Beratungsarbeit für die Rechte von Frauen in der globalen Bekleidungsindustrie ein, berichtet Klein.

7 Beginn am Donnerstag (5. 3.) ist um 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal im Rathaus. Eingeladen sind alle Interessierte aus Rosendahl und Umgebung, besonders Jugendliche sind willkommen. Der Eintritt ist frei.