„Das ist Musik, die unter die Haut geht“

Die rund 450 Zuschauer gehen in diesem musikalischen Angebot der Cover-Band absolut auf, denn im Repertoire sind neben den größten Hits von Genesis auch Soloprojekte: Kein Wunder also, dass auch „A Groovy Kind Of Love“ von Phil Collins überzeugt. „Ab Oktober heißt es ‚25 Jahre Still Collins’. Da stellt sich immer wieder die Frage, was wir Neues machen können“, leitet der Frontmann gleich in den Hit „Over My Shoulder“ von Collins’ Bandkollegen Mike Rutherford über.

„Absolute Evergreens, die einen einfach bewegen. Für mich ein fester Bestandteil meiner Jugend“, sagt eine Zuschauerin euphorisch. „Das ist Musik, die einfach unter die Haut geht“, meint ein anderer Zuschauer. Kulturbeauftragte Melanie Hinske-Mehlich erklärt das Geheimrezept des Abends: „Die Tribute-Band spricht mehrere Generationen an. Das sehen wir am bunt gemischten Publikum. Und eben das wollen wir bezwecken: Möglichst viele Musikbegeisterte anlocken. Die familiäre Atmosphäre ermöglicht es, ganz nah an den Künstlern dran zu sein. Dazu kommt natürlich die hochkarätige Musik und die top Technik, die die Band mitbringt.“

Ein solches Event gab es aber nicht zum ersten Mal: „Still Collins“ trat bereits 2017 in der Zweifachsporthalle in Osterwick auf. Mit einem besonderen „Plus-Programm“ kehrten sie nun zurück: Eine eindrucksvolle Lichtershow hatten sie im Gepäck. Auch die Teilbestuhlung hätte sich als vorteilhaft herausgestellt. „Das ist besonders für den älteren Teil des Publikums angenehm“, erläutert Hinske-Mehlich. Und trotzdem sei spürbar gewesen, dass die Coronavirus-Pandemie alle Teile des öffentlichen Lebens betreffe: „Einige Absagen, besonders vonseiten der Kulturkarteninhaber, sind bei uns eingegangen. Viele sind aber noch gekommen, obwohl teils schon Gerüchte im Umlauf waren, dass das Konzert abgesagt werden müsse“, ist Hinske-Mehlich erleichtert. Ein besonderer Dank galt der Sparkasse Westmünsterland für das Sponsoring der Veranstaltung. Nicht minder sicherten die ehrenamtlichen Helfer, die Feuerwehr und das DRK einen reibungslosen Ablauf, so Hinske-Mehlich.