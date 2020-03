Noch sind nicht alle Wünsche erfüllt

Um den Trainingsbetrieb auf den vorhandenen Flächen zu entzerren, sind für Schwarz-Weiß Holtwick und Westfalia Osterwick die Errichtung von Jugendarenen geplant. Dieses Vorhaben stellte Bürgermeister Christoph Gottheil erstmals bei der Einbringung des Haushalts 2020 im November des vergangenen Jahres vor. Demnach soll am Westfalia-Sportpark die Fläche zwischen dem Kunstrasenplatz und den Tennisplätzen neu genutzt werden. In der Größe von 30 x 40 Metern soll dort die Jugendarena entstehen, so die Planungen. In Holtwick soll die Jugendarena mit 50 x 70 Metern etwas größer ausfallen. Dafür ist der Mehrzweckplatz vorgesehen. Entsprechende Gelder dafür sind im Haushalt 2021 eingestellt. „Als nächsten Schritt gilt es nun, auf den Flächen Baurecht zu schaffen“, informiert Bürgermeister Christoph Gottheil. Dazu müsse geklärt werden, was die Anforderungen für die Errichtung der Arenen sind. Sind die Bebauungspläne unter Dach und Fach, wird die Verwaltung Bauantrag beim Kreis stellen. „Ist dieser genehmigt, können wir im nächsten Schritt die Fördergelder beim Land beantragen“, erläutert Gottheil auf Nachfrage. Diese werden aus dem Förderprogramm zur Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Strukturentwicklung ländlicher Räume stammen. Bei Zusage der Förderanträge will die Verwaltung mit Ausschreibungen beginnen. „Parallel stehen wir mit weiteren Nutzern der vorgesehenen Fläche, besonders in Holtwick, im Gespräch“, so der Bürgermeister. Zudem würden sich die Sportvereine selbst bei den Vorhaben miteinbringen.