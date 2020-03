Gesellschaftliches Leben eingeschränkt

Ab Mittwoch bleiben alle Schulen in Rosendahl bis zu den Osterferien geschlossen. Am Montag und Dienstag bleiben die Einrichtungen zunächst geöffnet, damit die Lehrkräfte an beiden Tagen ein Betreuungsangebot gewährleisten können. Der Unterricht ist ab Montag ausgesetzt, wie Bürgermeister Christoph Gottheil gestern Nachmittag informiert. Die Sekundarschule hat bereits einen Bogen für Eltern, die darüber hinaus eine Betreuung für ihr Kind benötigen, auf ihrer Homepage eingestellt. Anhand derer soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden, teilt Karin Emming, kommissarische Schulleiterin, auf Nachfrage mit. Für die örtlichen Kindergärten gibt es bislang noch keine einheitliche Regelung. Die Einrichtungen werden am Montag und Dienstag ihre Türen öffnen, in dieser Zeit soll ein Betreuungsplan entwickelt werden. Generell, betont Gottheil, seien die jeweiligen Träger für die Kindergärten verantwortlich. Weitere Informationen auf den Internetseiten der jeweiligen Schulen.