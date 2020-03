Vier junge Leute schwer verletzt

Verkehrsunfall in der Bauerschaft Horst auf der Straße zwischen Osterwick und Legden

Osterwick. Vier junge Menschen sind bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in der Osterwicker Bauerschaft Horst ereignet hat, schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Osterwicker war mit seinen Freunden – einem 17-jährigen Coesfelder, einer 17-jährigen Ahauserin und einer 14-jährigen Osterwickern – auf dem Weg zu einem Ausflug in die Niederlande.