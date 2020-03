„Jeden Morgen Schule spielen“

Rosendahl. Leere Klassenzimmer, ruhige Schulhöfe – nachdem die Landesregierung aufgrund der derzeitigen Corona-Situation die Schließung aller Schulen verkündet hat, sind diese wie leergefegt. „Wir sind noch hier“, erklärt Thomas Middelberg, Leiter der Sebastian-Grundschule in Osterwick. Schließlich haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder bis einschließlich heute zur Schule in die Obhut der Lehrerschaft zu schicken, um sich auf die Situation vorzubereiten. So waren am Montag insgesamt 14 Kinder in den drei Rosendahler Grundschulen und an der Sekundarschule, davon acht in Holtwick, sechs in Osterwick und keine in Darfeld.

Von Leon Eggemann