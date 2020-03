Herr Holtmann, am Montagmorgen fand die vorerst letzte öffentliche Messe statt. Sind weniger Menschen als gewöhnlich vor Ort gewesen?

Holtmann: Ja, in Osterwick waren am Montag nur 20 Leute da. Sonntags war von dieser schnellen Entwicklung noch nichts zu sehen – da war die Kirche deutlich mehr gefüllt. Ich kann allerdings nur von meinen Messen sprechen.

Gottesdienste sollen aber weiter stattfinden?

Holtmann: Jeden Tag wird einer der Priester unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Altenheim in Osterwick mit den dort lebenden Benediktinerinnen eine heilige Messe feiern. Uns ist es wichtig, wenigstens einmal am Tag einen Gottesdienst für die Menschen zu feiern. Der Segen dieser Messe soll dann durch die gesamte Gemeinde strömen. Wir wollen, dass sich die Bürger mit uns verbunden fühlen.

Welche weiteren Feste werden nicht wie gewöhnlich stattfinden können?

Holtmann: Es wird vorerst keine Geburtstagsbesuche mehr geben, auch die Haus- und Krankenkommunion findet nicht statt. Zudem entfällt das Verteilen von Palmzweigen am Palmsonntag an die Senioren sowie der Osterpfarrbrief in Holtwick und Darfeld – in Osterwick wurde dieser bereits vor Aschermittwoch verteilt. Besonders schade ist, dass neben der Osterfeier auch die Erstkommunionstermine größtenteils abgesagt sind. So wird diese in Darfeld, Osterwick und Höven sicher entfallen und verschoben – auf wann ist allerdings noch unklar. Ob die Holtwicker Erstkommunion an Christi Himmelfahrt stattfindet, wird sich erst im Laufe der nächsten Wochen klären. Zeitnah werden wir einen Brief an die Eltern schicken, um die Situation aufzuklären.

Wie sieht es mit Taufen oder Trauungen aus?

Holtmann: Zwar ist es, Stand jetzt, noch möglich zu taufen oder zu trauen, aber nur dann, wenn weniger als 20 Teilnehmer anwesend sind. Diese Regelung kann sich jederzeit ändern. Deshalb sollten diese Feiern nach Möglichkeit verschoben werden.

Und Beerdigungen?

Holtmann: Beerdigungen sind nicht zu verschieben. Aber auch hier gilt, dass nur 20 Menschen an der Beisetzung des Toten teilnehmen können. Das Seelenamt findet unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt, auch keiner der Familienangehörigen darf anwesend sein. Das ist natürlich sehr sehr bedauerlich, aber wir halten uns an die Vorgaben des Bistums.

Welche Möglichkeiten bleiben, um mit der Kirche in Kontakt zu treten?

Holtmann: Die Kirchen bleiben weiterhin geöffnet. Wenn also jemand dort eine Kerze anzünden oder in Ruhe beten möchte, ist das möglich – das würden wir sogar begrüßen. Außerdem sind wir für die Menschen weiterhin erreichbar – Besuche im Pfarramt sollten aber auf das Wichtigste beschränkt werden. Auch die Seelsorge bricht nicht zusammen: Unter hygienischen Voraussetzungen können natürlich noch Gespräche geführt werden – alle Seelsorger sind vor Ort. Jedoch wissen wir nicht, ob weitere Vorgaben folgen – wir müssen von Tag zu Tag reagieren.