50-jähriges Jubiläum gefährdet

Über Christi Himmelfahrt vom 21. bis 24. Mai sollen die französischen Freunde nach Rosendahl kommen – wer weiß, ob sich die Situation rund um das Coronavirus dann verbessert hat. „Wir können die Begegnung nur durchführen, wenn die Gesundheit für alle Teilnehmer gewährleistet ist“, macht Klein deutlich. „Schließlich muss man bedenken, dass rund ein Drittel der Teilnehmer über 60 Jahre alt ist, also in der Risikogruppe.“ Letztlich werde wohl der entscheidende Impuls von den Gästen aus dem Nachbarland kommen. „Wir haben uns mit den Franzosen so verständigt, dass spätestens bis Ende April eine finale Entscheidung fallen muss“, so die Vorsitzende. Die Vorbereitungen werden daher bis nach Ostern auf Eis gelegt.

Für den Fall, dass die Jubiläumsfeier nicht wie geplant stattfinden kann, hat Klein bereits eine mögliche Lösung. „Die Begegnung würde dann ein Jahr später, auch in Rosendahl, stattfinden“, verrät sie. 7 Folgende Veranstaltungen des Partnerschaftsvereins wurden bereits abgesagt oder verschoben:

0 Die Mitgliederversammlung am Dienstag (24. 3.) ist abgesagt und wird im Laufe des Jahres nachgeholt.

0 Die Jugendbegegnung im April fällt ebenfalls aus. Diese soll stattdessen im Herbst 2020 oder in den Osterferien 2021 stattfinden.

0 Auch die Chansonabende am 9. und 10. Mai werden verschoben. Die Verantwortlichen des Partnerschaftsvereins sind mit der Künstlerin Esther Hock im Austausch bezüglich eines neuen Termins. Im Gespräch ist der März kommenden Jahres. Allerdings werde es nur einen Chansonabend mit Esther Hock und dem Rosendahler Projektchor geben. Die Proben starten daher voraussichtlich erst Mitte Februar 2021. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können von Monika Klein oder Andrea Benning zurückerstattet werden.