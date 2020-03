Mit Teamgeist zum Erfolg

„Ein tolles Ergebnis und dass auch noch zwei Reiter aus Osterwick kommen, ist natürlich super“, zeigte sich Klaus Reinacher stolz und glücklich zugleich. Der Weg zum Titel war dabei kein leichter: „Nach zwei Parcours konnten von den 15 teilnehmenden Mannschaften nur zwei null Fehler vorweisen“, erzählte er. Ein Stechen zwischen Westfalen und Schleswig Holstein musste her – das Team einigte sich darauf, Greta den entscheidenden Durchgang reiten zu lassen. „Die anderen haben mir so viel Mut zugesprochen, dass ich mir dann gedacht habe: ,Ok, dann mach ich das halt’“, berichtete Greta Reinacher lächelnd ihre Sicht der Dinge. Das Vertrauen zahlte sie mit einem fehlerfreien Ritt zurück. „Sie hat viel riskiert, aber es ist alles geglückt“, lobte Klaus Reinacher seine Tochter. Als dann das Ergebnis, dass die Schleswig Holsteiner ebenfalls fehlerfrei, aber zwei Sekunden langsamer waren, feststand, brachen alle Dämme – der Sieg für Westfalen war perfekt.

„Auf die Leistung können wir wirklich stolz sein, eine tolle Erinnerung“, freute sich auch Greta Reinacher. Für sie waren es die ersten Deutschen Hallen-Mannschaftsmeisterschaften. „Im Vorfeld ist es meine Aufgabe, die Reiter bei verschiedenen Wettbewerben in diesem Jahr zu beobachten und sie dann zu nominieren“, erklärte ihr Vater, der gleichzeitig auch Landestrainer für die Junioren und jungen Reiter in Westfalen ist. „Schließlich müssen unsere Teilnehmer in einer guten Form sein.“ Mit seiner Wahl ist er mehr als zufrieden. „Das ist bereits unser sechster Sieg bei der zwölften Meisterschaft“, strahlte er und grinste: „Ein glückliches Händchen für unsere Reiter.“