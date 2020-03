Rosendahl (ds). Das Kreisgesundheitsamt hat für Rosendahl am Samstag den vierten Corona-Fall gemeldet, das ist einer mehr als bisher. Am Sonntag kam nach Behördenangaben keine weitere nachgewiesene Covid-19-Erkrankung hinzu. Erst am Mittwochabend war in Rosendahl die erste Rosendahlerin positiv auf das Virus getestet worden. In welchen Ortsteilen die Infizierten leben, gab das Gesundheitsamt nicht bekannt.

Von Detlef Scherle