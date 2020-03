Dritte Kita in Osterwick geplant

Osterwick. In Osterwick wird eine dritte Kindertageseinrichtung entstehen. So soll ab August 2022 am ehemaligen Spielplatzgrundstück am Wiedel – rückseitig zur Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft sowie zum Mehrparteienhaus – ein 1500 Quadratmeter großes Gebäude für mindestens drei Gruppen Platz bieten. Mit dieser Maßnahme will die Gemeinde die bisherigen Kindertageseinrichtungen, die DRK-Kita Fidus und den Katholischen Sebastian-Kindergarten, entlasten.

Von Leon Eggemann