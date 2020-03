„Für uns ist das natürlich enttäuschend, da wir bereits seit knapp zweieinhalb Jahre an Planung investiert haben“, erklärt Ilona Faulhaber, Vorsitzende des Werberings Holtwick. Diese Mühen seien allerdings nicht umsonst gewesen. Denn: „Die Gewerbeschau wird in jedem Fall nachgeholt – wahrscheinlich aber erst im neuen Jahr“, kündigt Faulhaber an. „Unsere Ideen und Gedanken werden wir dann auch wieder aufgreifen.“ Dass sie 2020 noch einen passenden Termin finden, glaubt die Vorsitzende nicht. „Wir würden höchstwahrscheinlich mit anderen Veranstaltungen kollidieren – im Sommer mit den Schützenfesten und im Herbst mit dem Holtwicker Herbst“, vermutet sie.

Wann genau die Gewerbeschau nachgeholt wird, ist noch nicht klar. „Ein paar Gedanken haben wir uns schon gemacht, aber die Planungen werden erst konkreter, wenn wir uns wieder versammeln können“, schildert Faulhaber. Klar ist bereits: „Tickets für die Rundflüge mit dem Helikopter, die schon im Vorfeld gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit.“ Noch nicht in trockenen Tüchern, allerdings wünschenswert, sei dagegen die Anmeldungen von Unternehmen. In diesem Jahr wären es 37 Betriebe gewesen, die einen Einblick in den Firmenalltag geboten hätten. „Natürlich hoffen wir, dass alle wieder dabei sind“, so Faulhaber. Der Werbering habe diese bereits unterrichtet, dass eine neue Gewerbeschau geplant ist. „Bis jetzt gab es noch keine Absagen“, ist Faulhaber optimistisch.