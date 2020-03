Erste Aufträge bereits ausgeführt

Darfeld. Die ersten Einkäufe wurden getätigt und ausgeführt: Die Landjugend Darfeld engagiert sich in dieser schweren Zeit, indem sie für Menschen aus der Risikogruppe Einkäufe übernehmen oder Medikamente aus der Apotheke holen. Innerhalb der KLJB sei das Engagement so groß, dass sich bereits nach kurzer Zeit knapp 30 Helfer gemeldet haben. „Der Zusammenhalt ist in ganz Rosendahl spürbar, da die Gemeinde und auch der K&K in Darfeld uns mit Einkaufstaschen unterstützt und versorgt“, freut sich Marlen Fleige von der Landjugend.

Von Allgemeine Zeitung