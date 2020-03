Rosendahl. Leichter Anstieg bei den Coronafällen in Rosendahl: Es gibt laut Kreisgesundheitsamt seit Samstag sechs positiv getestete Personen in Rosendahl. Am Freitag waren es noch fünf. Insgesamt liegt am Sonntag die Zahl der nachgewiesenenen Ansteckungen bei 303 im Kreis Coesfeld.

Von Allgemeine Zeitung