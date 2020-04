Für die Anliegen der Eltern weiter erreichbar

Holtwick. Um in Kontakt mit Kindern und Eltern zu bleiben, ist Kreativität gefragt in diesen von Corona überschatteten Wochen. In der DRK-Kita Panama am Schulweg in Holtwick ist es still geworden seit dem 16. März – keine Kinder und auch kein Personal vor Ort. Vereinzelt an manchen Tagen gibt es eine Notbetreuung. An den anderen Tagen arbeiten die Erzieherinnen von zu Hause aus und bleiben per Mail und Telefon im Austausch, heißt es in einer Pressemitteilung der DRK-Kita.

Von Allgemeine Zeitung