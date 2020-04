Betreuung nur mit Schutzausrüstung

Rosendahl. Auch wenn die ambulanten Pflegedienste ihren Aufgaben trotz der Corona-Krise nachkommen können und müssen – ganz sorglos geht die aktuelle Situation an ihnen nicht vorbei. „Wir warten schon seit Wochen auf neue Materiallieferungen“, sagt Timm Klöpper, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter von Quercus in Holtwick. Insbesondere Nasen-Mund-Schutze seien es, die momentan nur in geringen Mengen zur Verfügung stünden. „Mit Beginn der Krise haben wir uns zum Schutz unserer Patienten und unserer Mitarbeiter dazu entschiedenen, die Wohnungen nur noch mit dem Mundschutz zu betreten“, informiert Timm Klöpper weiter.

Von Leon Seyock