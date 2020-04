„Wir wollen als Verein in Bewegung bleiben“

Kubler, die in Gescher ein eigenes Tanzstudio führt und als Übungsleiterin für Turo Darfeld tätig ist, hat dazu ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Von Yoga über Pilates, von Ballett bis Zumba ist für jeden etwas dabei. „Wir möchten gerne vonseiten des Vereins etwas bieten, um alternativ Sport treiben zu können“, betont Tanja Gloe.

Wer sich anschließen möchte, meldet sich bei Miriam Kubler unter Tel. 01514/1451691. Die Trainerin schickt den Interessierten dann eine Nummer, mit der man sich in dem Videoportal „Zoom“ einwählen kann – das soll verhindern, dass das Angebot frei zugänglich ist und damit Kubler weiß, wer am Training teilnimmt. „Die Kamera vom eigenen Laptop muss dabei nicht unbedingt eingeschaltet sein“, informiert Gloe. Wird das Videoportal beispielsweise für Konferenzen verwendet, kann jeder Teilnehmer jeden sehen, „aber beim Sport möchte man nicht unbedingt gesehen werden.“ Vielmehr komme es darauf an, persönlich mit den Trainerinnen in Kontakt zu kommen, sich zum Sport zu motivieren und die gezeigten Übungen in den eigenen vier Wänden nachzumachen.

Das Angebot werde bereits gut genutzt, „und es ist eine tolle Alternative, um die nächsten Wochen zu überbrücken“, sagt Gloe. „Man muss sich nur auf Neues einlassen.“ 7 Der genaue Trainingsplan wird stetig aktualisiert und ist auf der Internetseite des Sportvereins abrufbar. | www.turodarfeld.de