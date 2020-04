Osterfreude für die Bewohner des Seniorenheims

Die Kinder fertigten kleine Basteleien wie ausgeschnittene Schmetterlinge, Ostereier oder Blumen nach eigener Fantasie an. Es wurden wunderschöne Grüße abgegeben, die viel Freude bringen sollen, heißt es in der Mitteilung. Zum Teil wurden die kleinen Kunstwerke mit Buchsbaumzweigen geschmückt. Die gemalten Osterbilder sollen einen Platz in den Zimmern der Bewohner finden oder wurden, sichtbar für alle, in die Bäume im Garten gehängt. Die kleinen und großen Künstler hoffen, dass sie dadurch ein bisschen Freude zu den Bewohnern gebracht haben, die es in dieser Zeit besonders schwer haben – müssen sie doch auf alle Kontakte und Besuche ihrer Familien verzichten. Eva Lange, Leiterin des Kindergartens, teilt mit, dass in der Einrichtung weitere Betreuung angeboten wird. „Wir sind vor Ort“, so Lange. Die Einrichtung ist unter den bekannten Telefonnummern 02547/7119 oder 0175 1898859 erreichbar.

Ein Lächeln in die Gesichter der zauberten außerdem Blumengrüße, die Mitglieder des Lions Club Baumberge verteilten. Sie sollen in der Corona-Zeit als gelb-strahlender Lichtblick ein Zeichen sein, dass die Bewohner nicht am Rand der Gesellschaft stehen und vergessen werden. | Kreis Coesfeld