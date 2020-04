Offene Jugendarbeit geht neue Wege

So werden auf einem eigenen Youtube-Kanal wöchentlich Videos, vor allem mit Basteltipps für zuhause, hochgeladen. In einem ersten Video präsentiert Christine Scholz, Mitarbeiterin im Jugendhaus, beispielsweise, wie Schokolade einfach selbstgestaltet werden kann. Von „kleinen Tutorials“ spricht Sebastian Nienhaus, die die Kinder und Jugendlichen verfolgen und in der Ferienzeit nachmachen können. „Vor Beginn der Aktion sind wir mit der Idee an die Eltern herangetreten, sie waren sofort begeistert“, erzählt Nienhaus.

Zudem sind Christine Scholz und Sebastian Nienhaus regelmäßig auf der Instagram-Seite des Jugendhauses zu sehen. „Wir möchten einfach ein Gesicht zeigen und den Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass wir da sind“, erläutert Nienhaus. Mittwochs und freitags um 17 Uhr „reden wir live über Gott und die Welt.“ Auch kleine Aufgaben werden gestellt.

Obwohl ein Besuch im Jugendhaus in Osterwick vermieden werden soll: „Wir sind trotzdem für alle Anliegen der Kinder und Jugendlichen da“, betont Nienhaus. Sei es Unterstützung in schulischen Angelegenheiten, die benötigt wird oder ein offenes Ohr bei Problemen zuhause: „Wir sind auch weiterhin vor Ort“, teilt Sebastian Nienhaus mit.

Die OJKA ist auch über WhatsApp erreichbar. Alle weiteren Informationen, Kontaktdaten und auch die Youtube-Videos sind auf der Internetseite der Jugendarbeit zu finden. | www.oja-rosendahl.de