Einweihung der Schutzhütte im nächsten Jahr

Somit fällt auch die Einweihungsfeier, die für den 14. Juni geplant war, ins Wasser. „Einiges war schon vorbereitet. In einem nächsten Schritt hätten wir aber alle beteiligten Vereine an einen Tisch holen müssen. Das haben wir dann gelassen“, informiert Projektleiter Erich Gottheil. Die gute Nachricht: „Die Feier wollen wir im nächsten Jahr nachholen. Dann wird auch alles im Dorfpark fertig sein.“

So werden, sobald die Krise abgeflaut ist, rund 180 Meter öffentliche Wege im Dorfpark gepflastert, „natürlich alles barrierefrei“, betont Gottheil. Das betrifft die Wege vom Haus Grüner bis zum Parkeingang bei Schürkamp – einschließlich der Wege zur Schutzhütte und zur Vogelvoliere.

Nachdem die gesamte Hütte aus Eigenleistung vom Osterwicker Heimatverein gebaut wurde, sollten die Wege durch ein Unternehmer fertiggestellt werden. Doch die Ausschreibungen hätten das Budget weit überschritten. „Von daher haben wir uns dazu entschieden, auch die Wege selbst zu pflastern“, sagt Erich Gottheil. So haben einige Männer des Heimatvereins motiviert begonnen, schnell mussten die Arbeiten nun aber wieder ruhen.

Die weiteren Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der erste soll möglichst bald vom Eingang des Parkes bei Schürkamp bis zur Brücke am Ententeich in Angriff genommen werden. Im dritten Jahresquartal plant der Heimatverein, die Arbeiten von dort bis zum Haus Grüner fortzusetzen. „Dabei soll auch die Grabenverrohrung wieder durch eine Brücke im Rahmen eines Leader-Kleinprojektes ersetzt werden“, kündigt der Projektleiter an.